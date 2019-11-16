Зырянов обратился к сборной России по футболу перед матчем с Бельгией

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Бывший игрок сборной России и «Зенита» Константин Зырянов обратился к футболистам национальной команды перед матчем отборочного этапа Евро-2020 с Бельгией.

«Сказал бы им: «Ребята, спасибо вам, что вышли на Евро! Это будет праздник для всей страны». После этого они бы наверняка зааплодировали, встали и начали обниматься. (Смеётся.) На самом деле желаю нашим футболистам показать классный футбол и порадовать болельщиков. А как закончится матч, загадывать не хочу. Будь что будет», — заявил Зырянов в интервью RT.

Ранее эксперт рассказал, как сборной России по футболу набрать очки в матче с Бельгией.

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