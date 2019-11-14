Ягудин: заранее отдавать победу Трусовой не надо

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказал мнение о перспективах 15-летней Александры Трусовой, которую многие эксперты называют фаворитом нынешнего сезона серии Гран-при.

«Нет такого в спорте — досягаема или нет. Возможно всё. Вспомните, как перед чемпионатом мира изо всех щелей говорилось, что японки будут на пьедестале, чуть ли не все вместе. Где они оказались? Все за его пределами. Пусть прозвучит глупо, но лёд скользкий. Заранее отдавать победу Трусовой не надо, тем более когда будет финал Гран-при, где соревнуется лучшая шестёрка», — приводит слова Ягудина «Спорт-Экспресс».

15-летняя россиянка, первый год выступающая в профессионалах, выиграла этап Гран-при в Канаде, установив два мировых рекорда в женском катании.

Ранее сообщалось, что Трусова заявила четыре четверных прыжка на этапе Гран-при в России.