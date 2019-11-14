Алдонин: мне кажется, у Гончаренко «накипело»

Бывший полузащитник сборной России по футболу Евгений Алдонин прокомментировал дисквалификацию главного тренера московского ЦСКА Виктора Гончаренко.

«Мне кажется, у Гончаренко накипело, потому что раньше он особо не выражал своё недовольство судейскими решениями. Но честно говоря, после первого тайма матча с «Сочи» у меня тоже возникли вопросы. В каждой игре можно по пять — шесть таких пенальти ставить независимо от того, какие команды на поле», — заявил Алдонин RT.

Поводом для отстранения Гончаренко стало его поведение в перерыве матча 16-го тура Российской премьер-лиги с «Сочи». Специалист был дисквалифицирован на одну игру.

Ранее сообщалось, что глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал дисквалификацию Гончаренко.