Глава КДК РФС прокомментировал дисквалификацию Гончаренко

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц прокомментировал дисквалификацию главного тренера московского ЦСКА Виктора Гончаренко.

«Почему Гончаренко наказали так же, как и Сергея Семака? Я на эту тему отвечать не могу — это конфиденциальная информация», — приводит слова Григорьянца «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что Гончаренко не оскорблял судей, но при этом использовал ненормативную лексику, за что и был наказан.

«Все три судьи написали рапорты. Оскорблений, по их данным, не было. Но в разговоре с судьями была использована ненормативная лексика. Что по закону непозволительно», — добавил глава КДК.

Поводом для отстранения Гончаренко стало его поведение в перерыве матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи». Специалист был дисквалифицирован на одну игру.

Ранее сообщалось, что «Ростов» обратился в судейскую комиссию РФС по матчу с «Тамбовом».