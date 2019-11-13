Муслин ответил на обвинения в вымогательстве во времена работы в «Локомотиве»

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Бывший главный тренер «Локомотива» Славолюб Муслин прокомментировал слова бывшего нападающего команды Исо Каньенды, обвинившего его в вымогательстве.
Муслин ответил на обвинения в вымогательстве во времена работы в «Локомотиве»
  • РИА Новости

«Когда я был в «Локомотиве», Каньенда там не играл. Я пришёл в январе 2006 года, этого человека там не было. Никогда в жизни не видел Каньенду, зачем он рассказывает такие вещи, я не понимаю. Зачем мне это вообще? В «Локомотиве» у меня была зарплата $100 тыс. в месяц, а я буду просить у игрока $ 2500?» — приводит слова Муслина «Чемпионат».

Каньенда, заявивший, что Муслин требовал от него $2500 в месяц за возможность остаться в московском клубе, являлся игроком «Локомотива» с 2005 по 2008 год, и сыграл за основу всего  в четырёх матчах. Летом 2006 года он был отправлен в аренду в «Ростов», а в 2008 — в «КамАЗ».

Муслин работал в «Локомотиве» с декабря 2005 по октябрь 2006 года.

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