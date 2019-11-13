Каньенда заявил, что экс-тренер «Локомотива» Муслин ставил игроков в состав за деньги

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Бывший нападающий московского «Локомотива» Исо Каньенда рассказал, как экс-наставник команды Славолюб Муслин ставил игроков в состав за деньги.
Каньенда заявил, что экс-тренер «Локомотива» Муслин ставил игроков в состав за деньги
  • Славолюб Муслин / © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Игроков ставили в состав за деньги? Было! Муслин сказал: «Если хочешь остаться в «Локомотиве», надо платить деньги. $2,5 тыс. в месяц. Я сразу отказался: «Я так не могу играть. Если надо, без проблем вернусь в «Ростов», — цитирует Каньенду «Чемпионат».

Каньенда являлся игроком «Локомотива» с 2005 по 2008 год. В России он также известен по выступлениям за «Ростов», КАМАЗ из Набережных Челнов, волгоградский «Ротор» и брянское «Динамо».

Ранее экс-футболист «Локомотива» рассказал, как Динияр Билялетдинов защитил его от скинхеда.

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