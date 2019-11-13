Экс-футболист «Локомотива» рассказал, как Билялетдинов защитил его от скинхеда
- © фото из личного архива Исо Каньенды
«У меня был один инцидент. Пошли с Билялетдиновым в ночной клуб немного расслабиться. Скинхед меня обидел. Пристал: «Гони деньги». Я ответил: «Денег нет». Тогда он захотел мою кожаную куртку. Динияр выручил, заступился. Сказал: «Эй, не трогай его». Забрал меня и отвёз домой», — цитирует Каньенду «Чемпионат».
По его словам, после того случая он больше не ходил в ночные клубы.
Каньенда являлся игроком «Локомотива» с 2005 по 2008 год.
Ранее Каньенда рассказал о потасовке в раздевалке «Ростова» после матча с ЦСКА в 2006 году.