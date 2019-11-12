Нурмагомедов назвал главное качество мужчины

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, какие качества должны быть присущи настоящему мужчине.

«Только с одним качеством будет тяжело — требуется сразу несколько: честность, доброта, справедливость. На первое место, наверное, поставлю справедливость. Нужно всегда называть вещи своими именами. Вообще в наше время даже просто оставаться мужчиной, совершать мужские поступки очень тяжело. Сегодня, когда человек ведёт себя как подобает мужчине, люди удивляются. Это уже большая редкость», — заявил Нурмагомедов.

Ранее российский боец смешанных единоборств Артём Лобов заявил, что имеет «незаконченное дело» с Нурмагомедовым.