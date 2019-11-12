Лобов заявил, что имеет незаконченное дело с Нурмагомедовым

Российский боец смешанных единоборств Артём Лобов заявил, что имеет непростые взаимоотношения с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Определённо, в наших отношениях не всё в порядке. У меня осталось незаконченное дело с Хабибом. Я думаю, что со временем всё будет решено, но на данный момент это точно не так. Мы даже не приблизились к этому», — сказал Лобов в подкасте Чейла Соннена.

У Лобова возник конфликт с Нурмагомедовым на турнире UFC 223. После этого друг Лобова, экс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор атаковал автобус, в котором находились Хабиб и его команда.

Ранее Нурмагомедов выразил мнение, что окружающие воспринимают его только как бойца.