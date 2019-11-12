Лобов заявил, что имеет незаконченное дело с Нурмагомедовым

Короткая ссылка
Российский боец смешанных единоборств Артём Лобов заявил, что имеет непростые взаимоотношения с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
Лобов заявил, что имеет незаконченное дело с Нурмагомедовым
  • @khabib_nurmagomedov
  • Twitter

«Определённо, в наших отношениях не всё в порядке. У меня осталось незаконченное дело с Хабибом. Я думаю, что со временем всё будет решено, но на данный момент это точно не так. Мы даже не приблизились к этому», — сказал Лобов в подкасте Чейла Соннена.

У Лобова возник конфликт с Нурмагомедовым на турнире UFC 223. После этого друг Лобова, экс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор атаковал автобус, в котором находились Хабиб и его команда.

Ранее Нурмагомедов выразил мнение, что окружающие воспринимают его только как бойца.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить