Нурмагомедов: многие думают, что я умею только бить людей

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал о важности всестороннего развития.

«Многие думают, что я умею только бить людей, но на первом месте для меня всегда стояла учёба — и только потом спорт. Я всё время занимался, изучал языки, историю, географию. С математикой и физикой проблем было больше, но и желания углубляться в эти предметы не возникало, а какие-то, напротив, давались очень легко. Я до сих пор продолжаю учиться. Делать это никогда не поздно, даже если тебе 70 лет. Дети, всегда ставьте на первое место учёбу. Если у тебя есть мышцы, но нет мозгов, то будут проблемы по жизни. А с мозгами, но без мышц всегда найдёшь, чем заняться. Но особенно хорошо, если всё это совмещено», — заявил Нурмагомедов.

Ранее он рассказал об отношениях со своей матерью.