Нурмагомедов: мама для меня всегда на первом месте

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал об отношениях со своей матерью.
Нурмагомедов: мама для меня всегда на первом месте
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«Мама — самое дорогое, что есть в жизни. Она всегда на первом месте, главное, чтобы отец этого не увидел (Смеётся.). Раньше ей приходилось непросто. Мы с братом занимались утром и вечером, дома постоянно лежали грязные вещи для тренировок. Их нужно было стирать, а машинки не было, требовалось делать это вручную. Горячей воды тоже не было, только холодная. При этом маму иногда мог не послушаться, ведь она сильно не наказывала, в отличие от отца. Сейчас жалею об этом и больше слушаюсь маму», — рассказал Нурмагомедов.

Ранее он высказался об охоте и борьбе с медведями.

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