Нурмагомедов: мама для меня всегда на первом месте
- @khabib_nurmagomedov
«Мама — самое дорогое, что есть в жизни. Она всегда на первом месте, главное, чтобы отец этого не увидел (Смеётся.). Раньше ей приходилось непросто. Мы с братом занимались утром и вечером, дома постоянно лежали грязные вещи для тренировок. Их нужно было стирать, а машинки не было, требовалось делать это вручную. Горячей воды тоже не было, только холодная. При этом маму иногда мог не послушаться, ведь она сильно не наказывала, в отличие от отца. Сейчас жалею об этом и больше слушаюсь маму», — рассказал Нурмагомедов.
Ранее он высказался об охоте и борьбе с медведями.