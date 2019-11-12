Нурмагомедов высказался об охоте и борьбе с медведями

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о своём хобби.

«Обожаю путешествовать, но делать это стало тяжело, приходится искать страны, в которых популярность смешанных единоборств ниже. Где-нибудь в Германии или Швейцарии можно спокойно прогуляться, не так много людей тебя узнают», — заявил Нурмагомедов RT.

Также чемпион UFC рассказал, как относится к охоте.

«Люблю животных, но охоту не приветствую. Побороться с медведем ещё можно, но не убивать», — заключил Нурмагомедов.

Ранее российский боец Александр Волков высказал мнение, почему Нурмагомедов не выносит в октагон флаг России.