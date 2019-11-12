Волков высказался об отсутствии у Нурмагомедова флага России во время боёв

Российский боец смешанного стиля Александр Волков высказал мнение об отсутствии флага России в углу у действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова во время его боёв.

«Мы все выступаем за одну страну, мы одно целое. То, что разводят в социальных сетях, мол, болею за того, а он за этого, тот выходит с российским флагом, а тот нет, — ерунда полная», — приводит слова Волкова Sports.ru.

Поводом для обсуждения отсутствия флага в углу Нурмагомедова стали слова Конора Макгрегора, который на пресс-конференции в Москве обвинил чемпиона UFC в том, что он не выступает за Россию. В качестве подтверждения своих слов боец привёл тот факт, что Нурмагомедов выходит в октагон без национального флага.

Ранее сообщалось, что Нганну вызвал на поединок Волкова.