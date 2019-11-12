Волков высказался об отсутствии у Нурмагомедова флага России во время боёв

Короткая ссылка
Российский боец смешанного стиля Александр Волков высказал мнение об отсутствии флага России в углу у действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова во время его боёв.
Волков высказался об отсутствии у Нурмагомедова флага России во время боёв
  • © Anadolu Agency via Getty Images

«Мы все выступаем за одну страну, мы одно целое. То, что разводят в социальных сетях, мол, болею за того, а он за этого, тот выходит с российским флагом, а тот нет, — ерунда полная», — приводит слова Волкова Sports.ru.

Поводом для обсуждения отсутствия флага в углу Нурмагомедова стали слова Конора Макгрегора, который на пресс-конференции в Москве обвинил чемпиона UFC в том, что он не выступает за Россию. В качестве подтверждения своих слов боец привёл тот факт, что Нурмагомедов выходит в октагон без национального флага.

Ранее сообщалось, что Нганну вызвал на поединок Волкова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить