Борзаковский считает, что Ласицкене заслужила приз лучшей легкоатлетке мира

Российский тренер Юрий Борзаковский прокомментировал отсутствие трёхкратной чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене в финале голосования за приз лучшей спортсменке года по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

«Она более чем заслужила быть в списке. Она единственная, кто три раза подряд выиграл в прыжках в высоту на чемпионатах мира. Там было голосование, но голоса, видимо, ушли другим претендентам. У Маши ещё всё впереди. В любом случае титул чемпионки мира — это главное, а такая премия — это скорее бонус. Сейчас Маша отдыхает, а затем приступит к подготовке к следующему сезону», — приводит слова Борзаковского РИА Новости.

Ранее Ласицкене заявила, что не удивлена отсутствию своего имени в топ-5 легкоатлеток года.