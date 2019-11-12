Ласицкене заявила, что не удивлена отсутствием своего имени в топ-5 легкоатлеток года

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Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене прокомментировала факт отсутствия своего имени в финале голосования за звание спортсменки года по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).
Ласицкене заявила, что не удивлена отсутствием своего имени в топ-5 легкоатлеток года
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Мы изначально предполагали, что я не попаду в топ-5, потому ни капли не удивлена. Считаю, что ни один российский легкоатлет не сумеет выиграть награду IAAF, пока ВФЛА не будет восстановлена в правах. А до этого ещё очень далеко. Да и в принципе планов ехать на гала-вечер в Монако у нас не было. Сейчас я ещё в отпуске, с 22 ноября приступлю к тренировкам. Впереди олимпийский год, потому сейчас уже не до церемоний», — цитирует спортсменку РИА Новости.

Ласицкене в 2019 году была названа легкоатлеткой года в Европе. В нынешнем году россиянка выиграла чемпионат мира, чемпионат Европы в помещении и «Бриллиантовую лигу».

Ранее сообщалось, что Ласицкене не попала в список финалисток — претенденток на звание лучшей легкоатлетки года IAAF.

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