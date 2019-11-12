Ласицкене не попала в список финалисток на звание лучшей легкоатлетки года IAAF

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Российская легкоатлетка Мария Ласицкене не вошла в список претенденток на звание лучшей спортсменки года Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).
Ласицкене не попала в список финалисток на звание лучшей легкоатлетки года IAAF
  • РИА Новости

Пресс-служба IAAF опубликовала список из пяти легкоатлеток, которые поборются за звание лучшей спортсменки года. В него не попала трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене.

Полный список выглядит следующим образом: Шелли-Энн Фрэйзер-Прайс (Ямайка, бег на короткие дистанции), Сифан Хассан (Нидерланды, бег на длинные дистанции), Бриджит Косгеи (Кения, марафон), Далила Мухаммад (США, бег с барьерами), Юлимар Рохас (Венесуэла, тройной прыжок).

Победителей назовут 23 ноября по итогам голосования болельщиков, совета IAAF, а также национальных федераций.

Ранее сообщалось, что Ласицкене готова сыграть в воротах сборной России на Евро-2020.

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