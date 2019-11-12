Звезда «Голден Стэйт» Карри рассказал, когда собирается вернуться в строй

Звёздный разыгрывающий защитник клуба «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, получивший перелом руки, рассказал, когда он планирует вернуться в строй.

«Я точно рассчитываю сыграть в этом сезоне. Не знаю, когда это будет. В начале весны. Всё зависит от процесса реабилитации. У меня никогда не было переломов и таких травм руки, как эта», — приводит слова Карри ESPN.

31-летний Карри, являющийся двукратным чемпионом НБА и двукратным MVP лиги, получил перелом руки в третьей четверти матча регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз», неудачно упав на паркет в борьбе с центровым Ароном Бэйнсом.

Ранее сообщалось, что «Голден Стэйт» потерпел девятое поражение в сезоне, проиграв «Юте».