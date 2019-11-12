«Голден Стэйт» потерпел девятое поражение в сезоне НБА, проиграв «Юте»

«Голден Стэйт Уорриорз» потерпел поражение от «Юта Джаз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Сан-Франциско, завершилась со счётом 122:108 в пользу гостей.

Самым результативным игроком «Юты» стал Руди Гобер, оформивший дабл-дабл из 25 очков и 14 подборов. Ещё 23 очка в активе Донована Митчела. Майк Конли набрал 22 очка.

В составе «Голден Стэйт», потерпевшего четвёртое поражение подряд и девятое в сезоне, 33 очка набрал Д'Анджело Расселл.

В других матчах игрового дня «Детройт Пистонс» уступил «Миннесота Тимбервулвз» (114:120). «Сан-Антонио Спёрс» проиграл «Мемфис Гриззлиз» (109:113), «Бостон Селтикс» взял верх над «Даллас Маверикс» (116:106), «Нью-Орлеан Пеликанс» потерпел поражение от «Хьюстон Рокетс» (116:122), а «Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Торонто Рэпторс» (98:88).

Ранее сообщалось, что клуб НБА отстранил игрока на десять матчей за инцидент в самолёте.