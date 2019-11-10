Тедеско считает, что футболист «Спартака» Зобнин прогрессирует в игре на фланге

Короткая ссылка
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско считает, что игрок команды Роман Зобнин отлично действовал на правом фланге в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов».
Тедеско считает, что футболист «Спартака» Зобнин прогрессирует в игре на фланге
  • РИА Новости

«Зобнин сыграл прекрасно, он прогрессирует на этой позиции. У Ромы получается удачно играть в атаке, он видит правильный момент для подключения в штрафную», — цитирует Тедеско «Чемпионат».

Он также отметил, что в первом тайме у Зобнина был неплохой момент, и подчеркнул, что тренерский штаб доволен игрой футболиста на этой позиции.

«Спартак» победил «Крылья Советов» со счётом 2:0 и поднялся на шестое место, набрав 21 очко.

Ранее Тедеско заявил, что у хавбека красно-белых Андре Шюррле нет проблем с психологией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить