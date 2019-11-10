Тедеско считает, что футболист «Спартака» Зобнин прогрессирует в игре на фланге
- РИА Новости
«Зобнин сыграл прекрасно, он прогрессирует на этой позиции. У Ромы получается удачно играть в атаке, он видит правильный момент для подключения в штрафную», — цитирует Тедеско «Чемпионат».
Он также отметил, что в первом тайме у Зобнина был неплохой момент, и подчеркнул, что тренерский штаб доволен игрой футболиста на этой позиции.
«Спартак» победил «Крылья Советов» со счётом 2:0 и поднялся на шестое место, набрав 21 очко.
Ранее Тедеско заявил, что у хавбека красно-белых Андре Шюррле нет проблем с психологией.