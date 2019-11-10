Две передачи Малкина помогли «Питтсбургу» одолеть «Чикаго» в НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» в серии буллитов оказался сильнее «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Основное время встречи, прошедшей в Питтсбурге, завершилось со счётом 2:2.

В составе хозяев отличились Джейк Гюнцель и Брайан Раст. «Блэкхоукс» ответили голами Доминик Кубалика и Патрика Кейна.

В серии буллитов победу «Пингвинз» принёс точный бросок Джареда Макканна.

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал две результативные передачи.

Ранее два очка Евгения Кузнецова помогли «Вашингтон Кэпиталз» обыграть «Вегас Голден Найтс» в НХЛ.