Два очка Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Вегас» в НХЛ
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Встреча прошла в Вашингтоне и завершилась со счётом 5:2.
В составе хозяев дубль оформил Никлас Бекстрём, а также отличились Евгений Кузнецов, Том Уилсон и Йонас Зигенталер. «Голден Найтс» ответили шайбами Макса Пасиоретти и Райлли Смита.
Помимо этого, Кузнецов отдал одну результативную передачу, набрав, таким образом, два очка. Российский форвард был признан первой звездой матча.
Его одноклубник и соотечественник Дмитрий Орлов также отметился голевым пасом.
Ранее «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Баффало Сэйбрз» в матче НХЛ.