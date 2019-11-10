Два очка Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Вегас» в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» взял верх над «Вегаc Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Вашингтоне и завершилась со счётом 5:2.

В составе хозяев дубль оформил Никлас Бекстрём, а также отличились Евгений Кузнецов, Том Уилсон и Йонас Зигенталер. «Голден Найтс» ответили шайбами Макса Пасиоретти и Райлли Смита.

Помимо этого, Кузнецов отдал одну результативную передачу, набрав, таким образом, два очка. Российский форвард был признан первой звездой матча.

Его одноклубник и соотечественник Дмитрий Орлов также отметился голевым пасом.

Ранее «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Баффало Сэйбрз» в матче НХЛ.