«Тампа» обыграла «Баффало» в матче НХЛ, Кучеров набрал одно очко

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошедшая в шведском Стокгольме, в рамках NHL Global Series, завершилась со счётом 5:3 в пользу действующих обладателей Кубка Стэнли.

Победу «Тампе» принесли шайбы Виктора Хедмана, Янни Гурда, Мэтью Жозефа и Патрика Маруна, оформившего дубль. Российский форвард Никита Кучеров записал в свой актив голевую передачу. Михаил Сергачёв и Александр Волков очков не набрали. Андрей Василевский отразил 20 из 22 бросков по воротам.

За «Баффало» забили Сэм Райнхарт, Виктор Олофссон и Джек Айкел.

Ранее сообщалось, что «Флорида» проиграла «Айлендерс» в матче НХЛ.