«Торонто» взял верх над «Нью-Орлеаном» в матче НБА, Сиакам набрал 44 очка

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«Торонто Рэпторс» на выезде победил «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча состоялась в Нью-Орлеане и завершилась победой гостей — 122:104.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Рэпторс» Паскаль Сиакам, который оформил дабл-дабл из 44 очков и 10 подборов. В составе хозяев 27 очков в свой актив записал Брэндон Ингрэм.

В следующем матче «Торонто» сыграет с «Лос-Анджелес Лейкерс», а «Пеликанс» встретится с «Шарлотт Хорнетс».

Ранее дабл-дабл Кавая Леонарда помог «Лос-Анджелес Клипперс» обыграть «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче НБА.

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