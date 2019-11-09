«Торонто» взял верх над «Нью-Орлеаном» в матче НБА, Сиакам набрал 44 очка
Встреча состоялась в Нью-Орлеане и завершилась победой гостей — 122:104.
Самым результативным игроком матча стал форвард «Рэпторс» Паскаль Сиакам, который оформил дабл-дабл из 44 очков и 10 подборов. В составе хозяев 27 очков в свой актив записал Брэндон Ингрэм.
В следующем матче «Торонто» сыграет с «Лос-Анджелес Лейкерс», а «Пеликанс» встретится с «Шарлотт Хорнетс».
Ранее дабл-дабл Кавая Леонарда помог «Лос-Анджелес Клипперс» обыграть «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче НБА.