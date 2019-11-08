Дабл-дабл Леонарда помог «Клипперс» обыграть «Портленд» в матче НБА

Короткая ссылка
«Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Дабл-дабл Леонарда помог «Клипперс» обыграть «Портленд» в матче НБА
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счётом 107:101 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком «Клипперс» стал Кавай Леонард, оформивший дабл-дабл из  27 очков и 13 подбров. Ещё 26 очков команде принёс Лу Уильямс.

В составе «Портленда» по 22 очка набрали Си Джей Макколлум и Дамиан Лиллард.

В других матчах игрового дня «Бостон Селтикс» взял верх над «Шарлотт Хорнетс» (108:87), «Оклахома-Сити Тандер» проиграл «Сан-Антонио Спёрс» (112:121), а «Майами Хит» победил «Финикс Санз» (124:108).

Ранее сообщалось, что Яннис Адетокунбо установил рекорд результативности на старте сезона НБА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить