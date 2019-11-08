Дабл-дабл Леонарда помог «Клипперс» обыграть «Портленд» в матче НБА

«Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счётом 107:101 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком «Клипперс» стал Кавай Леонард, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 13 подбров. Ещё 26 очков команде принёс Лу Уильямс.

В составе «Портленда» по 22 очка набрали Си Джей Макколлум и Дамиан Лиллард.

В других матчах игрового дня «Бостон Селтикс» взял верх над «Шарлотт Хорнетс» (108:87), «Оклахома-Сити Тандер» проиграл «Сан-Антонио Спёрс» (112:121), а «Майами Хит» победил «Финикс Санз» (124:108).

Ранее сообщалось, что Яннис Адетокунбо установил рекорд результативности на старте сезона НБА.