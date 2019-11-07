Адетокунбо установил рекорд результативности на старте сезона НБА

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо установил историческое достижение в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелес Клипперс» Адетокунбо собрал коллекцию из 38 очков, 16 подборов и девяти ассистов, что позволило ему стать первым игроком в истории лиги, которому по итогам стартовых восьми игр чемпионата удалось превзойти отметку в 200 очков, 100 подборов и 50 ассистов.

Прежде ни один игрок не показывал такую результативность на старте сезона.

MVP сезона-2018/19 также стал шестым игроком в истории НБА, набравшим как минимум 30 очков, 15 подборов и пять ассистов в трёх матчах подряд. Прежде подобное удавалось Кариму Абдул-Джаббару, Уилту Чемберлену, Бобу Петтиту и Оскару Робертсону.

Встреча «Милуоки» и «Клипперс» завершилась победой «Милуоки Бакс» со счётом 129:124.

Ранее сообщалось, что дабл-дабл Джеймса Хардена помог «Хьюстону» обыграть «Голден Стэйт» в матче НБА.