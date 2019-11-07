Дабл-дабл Хардена помог «Хьюстону» обыграть «Голден Стэйт» в матче НБА

Короткая ссылка
«Хьюстон Рокетс» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Дабл-дабл Хардена помог «Хьюстону» обыграть «Голден Стэйт» в матче НБА
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Хьюстоне, завершилась со счётом 129:112 в пользу хозяев площадки.

В составе «Рокетс» сразу три игрока оформили дабл-дабл — Джеймс Харден (36 очков и 13 ассистов), Пи Джей Такер (22 очка и 11 подборов) и Клинт Капела (19 очков и 16 подборов).

Самым результативным игроком «Голден Стэйт» стал Алек Бёркс, набравший 28 очков. Дабл-дабл из 15 очков и 11 подборов в свой актив записал Гленн Робинсон.

Ранее сообщалось, что «Бостон» взял верх над «Кливлендом» в НБА, Гордон Хэйворд набрал 39 очков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить