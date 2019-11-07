Дабл-дабл Хардена помог «Хьюстону» обыграть «Голден Стэйт» в матче НБА

«Хьюстон Рокетс» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Хьюстоне, завершилась со счётом 129:112 в пользу хозяев площадки.

В составе «Рокетс» сразу три игрока оформили дабл-дабл — Джеймс Харден (36 очков и 13 ассистов), Пи Джей Такер (22 очка и 11 подборов) и Клинт Капела (19 очков и 16 подборов).

Самым результативным игроком «Голден Стэйт» стал Алек Бёркс, набравший 28 очков. Дабл-дабл из 15 очков и 11 подборов в свой актив записал Гленн Робинсон.

Ранее сообщалось, что «Бостон» взял верх над «Кливлендом» в НБА, Гордон Хэйворд набрал 39 очков.