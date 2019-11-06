«Бостон» взял верх над «Кливлендом» в НБА, Хэйворд набрал 39 очков
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Встреча прошла в Кливленде и завершилась со счётом 119:113 в пользу гостей.
Самым результативным игроком матча стал форвард «Селтикс» Гордон Хэйворд, который набрал 39 очков. Его одноклубник Кемба Уокер записал в свой актив 25 очков.
В составе хозяев 21 очко набрал защитник Коллин Секстон, а также дабл-дабл из 19 очков и 13 подборов оформил Тристан Томпсон.
Ранее трипл-дабл Леброна Джеймса помог «Лос-Анджелес Лейкерс» одержать шестую победу подряд в НБА.