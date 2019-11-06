«Бостон» взял верх над «Кливлендом» в НБА, Хэйворд набрал 39 очков

Короткая ссылка
«Бостон Селтикс» обыграл «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Бостон» взял верх над «Кливлендом» в НБА, Хэйворд набрал 39 очков
  • Reuters
  • © David Richard-USA TODAY Sports

Встреча прошла в Кливленде и завершилась со счётом 119:113 в пользу гостей.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Селтикс» Гордон Хэйворд, который набрал 39 очков. Его одноклубник Кемба Уокер записал в свой актив 25 очков.

В составе хозяев 21 очко набрал защитник Коллин Секстон, а также дабл-дабл из 19 очков и 13 подборов оформил Тристан Томпсон.

Ранее трипл-дабл Леброна Джеймса помог «Лос-Анджелес Лейкерс» одержать шестую победу подряд в НБА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить