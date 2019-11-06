Трипл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» одержать шестую победу подряд в НБА

«Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Чикаго Буллз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча прошла в Чикаго и завершилась в пользу гостей — 118:112.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лос-Анджелеса» Леброн Джеймс, оформивший трипл-дабл из 30 очков, десяти подборов и 11 передач. В составе хозяев 26 очков набрал Зак Лавин, а его партнёр по команде Уэнделл Картер сделал дабл-дабл из 11 очков и 11 подборов.

Для «Лейкерс» эта победа стала шестой подряд в регулярном чемпионате.

В следующем матче «Лейкерс» встретится с «Майами Хит», а «Чикаго» сыграет с «Атлантой Хоукс».

Ранее «Нью-Орлеан Пеликанс» проиграл «Бруклин Нетс» в НБА, несмотря на 40 очков Брэндона Ингрэма.