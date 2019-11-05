«Нью-Орлеан» проиграл «Бруклину» в НБА, несмотря на 40 очков Ингрэма

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«Нью-Орлеан Пеликанс» уступил «Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Нью-Орлеан» проиграл «Бруклину» в НБА, несмотря на 40 очков Ингрэма
  • Reuters
  • © Nicole Sweet-USA TODAY Sports

Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счётом 135:125 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Пеликанс» Брэндон Ингрэм, который набрал 40 очков. В составе «Нетс» 39 очков набрал Кайри Ирвинг. Его партнёры по команде Джарретт Аллен и Торин Принс оформили по дабл-даблу. Первый набрал 18 очков и совершил десять подборов, а второй — 12 очков и 11 подборов.

В следующем матче «Нью-Орлеан» сыграет с «Торонто Рэпторс», а «Бруклин» встретится с «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Ранее «Хьюстон Рокетс» взял верх над «Мемфис Гриззлис» в НБА.

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