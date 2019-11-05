«Хьюстон» взял верх над «Мемфисом» в НБА, Харден набрал 44 очка

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«Хьюстон Рокетс» одержал победу над «Мемфис Гриззлиз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Хьюстон» взял верх над «Мемфисом» в НБА, Харден набрал 44 очка
  • Reuters

Встреча прошла в Мемфисе и завершилась со счётом 107:100 в пользу гостей.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Рокетс» Джеймс Харден, набравший 44 очка и сделавший десять подборов. Его одноклубник Клинт Капела оформил дабл-дабл из десяти очков и 13 подборов.

В составе хозяев 23 балла в свой актив записал Джа Морант. На счету его партнёра по команде Брэндона Кларка дабл-дабл из десяти очков и десяти подборов.

В следующем матче «Мемфис» сыграет с «Миннесота Тимбервулвз», а «Хьюстон» встретится с «Голден Стэйт Уорриорз». 

Ранее трипл-дабл Леброна Джеймса помог «Лейкерс» обыграть «Сан-Антонио» и выиграть пятый матч подряд в НБА.

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