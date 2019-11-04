Трипл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» обыграть «Сан-Антонио» и выиграть пятый матч подряд в НБА

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В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» одержали победу над «Сан-Антонио Спёрз».
Трипл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» обыграть «Сан-Антонио» и выиграть пятый матч подряд в НБА
  • Reuters
  • © Daniel Dunn-USA TODAY Sports

Встреча, прошедшая на арене «Эй-Ти-энд-Ти-центр» в Сан-Антонио, завершилась со счётом 103:96 в пользу гостей.

В составе «Лейкерс» трипл-дабл на счету Леброна Джеймса — 21 очко, 11 подборов и 13 передач. У «Сан-Антонио» дабл-дабл оформил Дежонте Мюррей — 18 очков и 11 подборов.

«Лейкерс» одержали пятую победу подряд после поражения в стартовом матче чемпионата. «Спёрз» потерпели второе поражение в шести поединках.

Ранее сообщалось, что звезда «Голден Стэйт» Грин выбыл на несколько недель из-за травмы.

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