Платини подал на УЕФА иск на €7,2 млн

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини подал иск на организацию с требованием выплатить ему €7,2 млн.

Как сообщает AFP, большая часть этой суммы является задолженностью по заработной плате — €5,5 млн.

Отмечается, что сам истец не подтвердил названные суммы, однако не стал отрицать, что речь идёт об иске по выполнению УЕФА контрактных обязательств.

Платини, занимавший должность президента УЕФА, в конце 2015 года был отстранён комитетом ФИФА по этике от футбольной деятельности на восемь лет. Основанием послужил перевод от бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера суммы в 2 млн швейцарских франков из средств ФИФА на счёт Платини в 2011 году. Впоследствии дисквалификацию сократили до четырёх лет.

Ранее сообщалось, что истёк срок дисквалификации Платини.