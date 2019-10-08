Истёк срок дисквалификации бывшего президента УЕФА Платини

Завершился срок дисквалификации бывшего президента Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) Мишеля Платини.

«У меня есть идея о возвращении в футбол, но на данный момент мне трудно говорить», — цитирует экс-главу УЕФА AP.

Платини, занимавший должность президента УЕФА, в конце 2015 года был отстранён комитетом ФИФА по этике от футбольной деятельности на восемь лет. Основанием послужил перевод от бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера суммы в 2 млн швейцарских франков из средств ФИФА на счёт Платини в 2011 году. Впоследствии дисквалификацию сократили до четырёх лет.

Ранее сообщалось, что армянские фанаты взяли на себя ответственность за инцидент с дроном на матче ЛЕ с участием «Карабаха».