Армянские фанаты взяли на себя ответственность за инцидент с дроном на матче ЛЕ с участием «Карабаха»

Фанатское движение «Первый армянский фронт» взяло на себя ответственность за полёт дрона с флагом Нагорно-Карабахской Республики во время матча группового этапа Лиги Европы «Дюделанж» — «Карабах» (1:4).

Об этом организация заявила на своей странице в Facebook. Как уточнили фанаты, акция была проведена представителями движения из Бельгии.

На 31-й минуте матча в Люксембурге над полем появился дрон с флагом Нагорно-Карабахской Республики. Футболисты азербайджанской команды безуспешно пытались сбить беспилотник мячом. Арбитр остановил встречу и увёл команды в подтрибунное помещение. Через 20 минут игра была возобновлена.

Ранее сообщалось, что Ассоциация футбольных федераций Азербайджана подала жалобу в УЕФА из-за политической акции на матче «Карабаха».