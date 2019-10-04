Армянские фанаты взяли на себя ответственность за инцидент с дроном на матче ЛЕ с участием «Карабаха»
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Об этом организация заявила на своей странице в Facebook. Как уточнили фанаты, акция была проведена представителями движения из Бельгии.
На 31-й минуте матча в Люксембурге над полем появился дрон с флагом Нагорно-Карабахской Республики. Футболисты азербайджанской команды безуспешно пытались сбить беспилотник мячом. Арбитр остановил встречу и увёл команды в подтрибунное помещение. Через 20 минут игра была возобновлена.
Ранее сообщалось, что Ассоциация футбольных федераций Азербайджана подала жалобу в УЕФА из-за политической акции на матче «Карабаха».