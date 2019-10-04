Азербайджанская федерация футбола подала жалобу в УЕФА из-за политической акции на матче «Карабаха»
- @FKQarabagh
На 31-й минуте поединка, проходившего в Люксембурге, над полем появился дрон с флагом Нагорно-Карабахской Республики. Футболисты азербайджанской команды безуспешно пытались сбить беспилотник мячом. Арбитр остановил встречу, уведя команды в подтрибунное помещение. Через 20 минут игра была возобновлена.
«Руководство АФФА связалось с УЕФА, выразив обеспокоенность по поводу инцидента. Кроме того, АФФА попросила УЕФА принять меры в регламентированном порядке, направив письмо с жалобой. Мы верим, что УЕФА проведёт расследование и примет соответствующие решение в связи с инцидентом, произошедшим по ходу матча», — гласит заявление на официальном сайте АФФА.
Ранее Матвеев заявил, что «Краснодар» не намерен жертвовать Лигой Европы.