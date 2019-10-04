Азербайджанская федерация футбола подала жалобу в УЕФА из-за политической акции на матче «Карабаха»

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Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) уведомила Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об инциденте, который произошёл во время встречи группового этапа Лиги Европы «Дюделанж» — «Карабах» (1:4).
Азербайджанская федерация футбола подала жалобу в УЕФА из-за политической акции на матче «Карабаха»
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На 31-й минуте поединка, проходившего в Люксембурге, над полем появился дрон с флагом Нагорно-Карабахской Республики. Футболисты азербайджанской команды безуспешно пытались сбить беспилотник мячом. Арбитр остановил встречу, уведя команды в подтрибунное помещение. Через 20 минут игра была возобновлена.

«Руководство АФФА связалось с УЕФА, выразив обеспокоенность по поводу инцидента. Кроме того, АФФА попросила УЕФА принять меры в регламентированном порядке, направив письмо с жалобой. Мы верим, что УЕФА проведёт расследование и примет соответствующие решение в связи с инцидентом, произошедшим по ходу матча», — гласит заявление на официальном сайте АФФА.

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