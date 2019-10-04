Матвеев заявил, что «Краснодар» не намерен жертвовать Лигой Европы
- РИА Новости
«Мы не будем жертвовать Лигой Европы, у нас есть определённые задачи. Первый тайм был провален из-за отсутствия травмированных игроков. Мы теряем в созидании и ищем связи. Шансы на выход из группы есть, ещё четыре матча», — приводит слова Матвеева Sport24.
«Краснодар» на своём поле проиграл «Хетафе» со счётом 1:2. В третьем туре российская команда на выезде сыграет с турецким «Трабзонспором», а «Хетафе» в Испании примет швейцарский «Базель».
Ранее Хосе Бордалас заявил, что «Краснодар» сделал всё возможное, чтобы забить «Хетафе».