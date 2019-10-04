Бордалас: «Краснодар» сделал всё возможное, чтобы забить «Хетафе»

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Главный тренер испанского «Хетафе» Хосе Бордалас прокомментировал победу над российским «Краснодаром» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.
Бордалас: «Краснодар» сделал всё возможное, чтобы забить «Хетафе»
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«Я очень доволен первым таймом, мы хорошо прессинговали, забирали мячи на нашей половине, во втором тайме мы сыграли прекрасно. Правда, после перерыва соперник играл чуть лучше. «Краснодар» сделал всё возможное, чтобы забить гол», — приводит слова Бордаласа «Матч ТВ».

Он отметил, что «Краснодару» удалось создать больше голевых моментов, чем его подопечным.

«Интересная игра получилась. Отлично, что она сложилась в нашу пользу. В конце мы больше защищались, а когда удалили Тимора, вообще ушли в оборону. Нет лёгких матчей, ни одна команда не дарит победу просто так», — добавил специалист.

«Хетафе» на выезде обыграл «Краснодар» со счётом 2:1. В третьем туре испанская команда на своём поле сыграет со швейцарским «Базелем», а «Краснодар» на выезде встретится с турецким «Трабзонспором».

Ранее Сергей Матвеев рассказал, чего не хватило «Краснодару» в матче ЛЕ с «Хетафе».

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