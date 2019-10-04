Тренер «Краснодара» рассказал, чего не хватило команде в матче ЛЕ с «Хетафе»

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Главный тренер российского футбольного клуба «Краснодар» Сергей Матвеев прокомментировал поражение своих подопечных от испанского «Хетафе» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.
Тренер «Краснодара» рассказал, чего не хватило команде в матче ЛЕ с «Хетафе»
  • @FCKrasnodar

«Это игра. Где-то недосмотрели. Люди ошибаются, так бывает. После выхода Ари на поле игра кардинально изменилась. Конечно, нам не хватает людей, которые связывали бы игру. Мы понимаем это. Наверное, люди хотят от нас большего, но, к сожалению, когда системообразующие игроки выпадают, то меняется стиль и возможности становятся ниже, — приводит слова Матвеева «Матч ТВ»

«Краснодар» на своём поле проиграл «Хетафе» со счётом 1:2. В третьем туре российская команда на выезде сыграет с турецким «Трабзонспором», а «Хетафе» в Испании примет швейцарский «Базель».

Ранее сообщалось, что «Арсенал» разгромил «Стандард» в матче Лиги Европы.

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