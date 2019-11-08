«Питтсбург» обыграл «Айлендерс» в матче НХЛ, Малкин набрал два очка

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«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Питтсбург» обыграл «Айлендерс» в матче НХЛ, Малкин набрал два очка
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Нью-Йорке, завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

За «Айлендерс» забили Кейси Сизикас, Кэл Клаттербак и Адам Пелеч. Семён Варламов отразил 35 из 39 бросков по своим воротам.

«Питтсбург» ответил голами Джареда Макканна, Брайана Раста и Евгения Малкина, также записавшего в свой актив голевой пас. В овертайме победную шайбу забросил Раст, тем самым оформив дубль.

Ранее сообщалось, что две шайбы и передача Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Флориду» в матче НХЛ.

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