Две шайбы и передача Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Флориду» в матче НХЛ

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«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Две шайбы и передача Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Флориду» в матче НХЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Санрайзе, завершилась со счётом 5:4 в пользу гостей.

За «Флориду» забили Фрэнк Ватрано, Бретт Коннолли, Александр Барков и Евгений Дадонов, также записавший в свой актив результативную передачу. Сергей Бобровский отразил 26 из 31 броска по своим воротам.

В составе «Вашингтона» отличились Джон Карлсон, а также Том Уиллсон, забивший и в основное время и в овертайме, и Александр Овечкин, ставший автором дубля и одной голевой передачи. В активе Евгения Кузнецова — три голевых паса. Дмитрий Орлов очков не набрал.

Ранее сообщалось, что Панарин продлил результативную серию в НХЛ до шести матчей.

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