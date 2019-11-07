Прохоркин заявил, что не считает второй паспорт Малкина предательством России

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Николай Прохоркин прокомментировал скандал вокруг обнаружения американского паспорта у нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина.

«Да какой он предатель? У Малкина семья в США, сын там родился. Не понимаю, зачем лезть в чужие дела, в его семью или гражданство. Хочешь сказать что-то — позвони ему и лично посоветуй. Я не слишком разбираюсь в политике, к чему всё пытаются свести. Он что, с американским флагом пошёл против русских? Глупые вбросы и ещё более глупые люди, которые в это верят», — приводит слова Прохоркина «Спорт-Экспресс».

Малкин состоит в общественном движении Putin Team, которое было основано хоккеистом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

Ранее сообщалось, что передача Малкина не спасла «Питтсбург» от поражения от «Бостона» в НХЛ.