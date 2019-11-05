Передача Малкина не спасла «Питтсбург» от поражения от «Бостона» в НХЛ
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Встреча прошла в Бостоне и завершилась со счётом 6:4 в пользу хозяев.
В составе «Брюинз» дубль оформил Брэд Маршан, а также отличились Джейк Дебраск, Давид Пастрняк, Тори Крюг и Патрис Бержерон. У гостей шайбы забросили Доминик Кагун, Ник Бьюгстад, Брайан Раст и Джон Марино.
Российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин отметился результативной передачей.
Для «Бостона» эта победа стала шестой подряд.
В следующем матче «Бостон Брюинз» сыграет с «Монреаль Канадиенс», а «Питтсбург Пингвинз» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс».
Ранее «Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл «Оттава Сенаторз» в НХЛ, несмотря на гол Артемия Панарина.