Передача Малкина не спасла «Питтсбург» от поражения от «Бостона» в НХЛ

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«Питтсбург Пингвинз» уступил «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Передача Малкина не спасла «Питтсбург» от поражения от «Бостона» в НХЛ
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Встреча прошла в Бостоне и завершилась со счётом 6:4 в пользу хозяев.

В составе «Брюинз» дубль оформил Брэд Маршан, а также отличились Джейк Дебраск, Давид Пастрняк, Тори Крюг и Патрис Бержерон. У гостей шайбы забросили Доминик Кагун, Ник Бьюгстад, Брайан Раст и Джон Марино.

Российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин отметился результативной передачей.

Для «Бостона» эта победа стала шестой подряд.

В следующем матче «Бостон Брюинз» сыграет с «Монреаль Канадиенс», а «Питтсбург Пингвинз» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс». 

Ранее «Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл «Оттава Сенаторз» в НХЛ, несмотря на гол Артемия Панарина.

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