«Рейнджерс» проиграл «Оттаве» в НХЛ, несмотря на гол Панарина

«Нью-Йорк Рейнджерс» потерпел поражение от «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счётом 2:6.

В составе хозяев отличились Каапо Какко и Артемий Панарин. «Сенаторз» на это ответил дублем Жан-Габриэля Пажо, а также шайбами Тайлера Энниса, Рона Хейнси, Брэди Ткачука и Владислава Наместникова.

Наместников также отметился результативной передачей, набрав два очка.

В следующем матче «Рейнджерс» сыграет с «Детройт Ред Уингз», а «Оттава» — с «Нью-Йорк Айлендерс».

Ранее «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Калгари Флэймз» в НХЛ.