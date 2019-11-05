«Рейнджерс» проиграл «Оттаве» в НХЛ, несмотря на гол Панарина

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«Нью-Йорк Рейнджерс» потерпел поражение от «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Рейнджерс» проиграл «Оттаве» в НХЛ, несмотря на гол Панарина
  • Reuters
  • © Andy Marlin-USA TODAY Sports

Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счётом 2:6.

В составе хозяев отличились Каапо Какко и Артемий Панарин. «Сенаторз» на это ответил дублем Жан-Габриэля Пажо, а также шайбами Тайлера Энниса, Рона Хейнси, Брэди Ткачука и Владислава Наместникова. 

Наместников также отметился результативной передачей, набрав два очка.

В следующем матче «Рейнджерс» сыграет с «Детройт Ред Уингз», а «Оттава» — с «Нью-Йорк Айлендерс».

Ранее «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Калгари Флэймз» в НХЛ.

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