«Вашингтон» обыграл «Калгари» в НХЛ, Кузнецов набрал два очка

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» одержали победу над «Калгари Флэймз».

Встреча, проходившая на «Кэпитал-Уан Арене» в Вашингтоне, завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе победителей хет-триком отметился Якуб Врана, ещё одну шайбу добавил Ларс Эллер. У «Калгари» забрасывали Эндрю Маджалане и Элиас Линдхольм.

Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился двумя результативными передачами. Его партнёры по команде Александр Овечкин и Дмитрий Орлов очков не набирали. Голкипер «Кэпиталз» Илья Самсонов отразил 25 бросков из 27.

Ранее сообщалось, что потерявший сознание во время матча НХЛ хоккеист будет выписан из больницы.