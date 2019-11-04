«Вашингтон» обыграл «Калгари» в НХЛ, Кузнецов набрал два очка

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» одержали победу над «Калгари Флэймз».
«Вашингтон» обыграл «Калгари» в НХЛ, Кузнецов набрал два очка
  • Reuters
  • © Geoff Burke-USA TODAY Sports

Встреча, проходившая на «Кэпитал-Уан Арене» в Вашингтоне, завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе победителей хет-триком отметился Якуб Врана, ещё одну шайбу добавил Ларс Эллер. У «Калгари» забрасывали Эндрю Маджалане и Элиас Линдхольм.

Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился двумя результативными передачами. Его партнёры по команде Александр Овечкин и Дмитрий Орлов очков не набирали. Голкипер «Кэпиталз» Илья Самсонов отразил 25 бросков из 27.

Ранее сообщалось, что потерявший сознание во время матча НХЛ хоккеист будет выписан из больницы.

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