Потерявший сознание во время матча НХЛ хоккеист будет выписан из больницы
- © Richard A. Whittaker/Icon Sports
- globallookpress.com
Об этом сообщает ESPN.
Отмечается, что медицинское обследование не обнаружило у Сэбурина, ненадолго потерявшего сознание после столкновения с Бэкесом, более серьёзных повреждений, нежели перелом носа. Посредством социальных сетей 27-летний спортсмен заявил, что надеется вернуться на лёд в ближайшее время.
Значительную часть профессиональной карьеры Сэбурин провёл в Американской хоккейной лиге (АХЛ), а в НХЛ дебютировал только в нынешнем сезоне. В текущем регулярном чемпионате он провёл 11 поединков в составе «Сенаторз», в которых отметился одной заброшенной шайбой.
Ранее сообщалось, что хоккеист «Оттавы» потерял сознание после столкновения с соперником в матче НХЛ.