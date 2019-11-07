Определён состав сборной России на Кубок мира по санному спорту

Начальник команды сборной России по санному спорту Артём Петраков огласил имена спортсменов, которые выступят на Кубке мира в сезоне-2019/20.

По словам Петракова, которые передаёт РИА Новости, в состав национальной команды вошли Роман Репилов, Семён Павличенко, Максим Аравин, Александр Степичев, Александр Горбацевич, Виктория Демченко, Екатерина Батурина, Татьяна Иванова и Екатерина Катникова.

В соревнованиях на двуместных санях выступят Александр Денисьев и Владислав Антонов, Владислав Южаков и Юрий Прохоров, Всеволод Кашкин и Константин Коршунов.

Первый из девяти этапов Кубка мира пройдёт в Австрии 23—24 ноября.

Ранее сообщалось, что этап Кубка мира по лыжной акробатике в Санкт-Петербурге отменён.