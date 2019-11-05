Этап Кубка мира по лыжной акробатике в Санкт-Петербурге отменён
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По словам главы Федерации фристайла России Алексея Курашова, которые передаёт ТАСС, такое решение принято из-за неготовности спортивного объекта.
Таким образом, в России пройдут четыре этапа Кубка мира по фристайлу: два по лыжной акробатике (Москва, Красноярск), один по могулу (Красноярск) и один по ски-кроссу (Миасс).
Ранее экс-сноубордистка Заварзина рассказала, как принимала решение о завершении карьеры.