Этап Кубка мира по лыжной акробатике в Санкт-Петербурге отменён

Международная федерация лыжного спорта не включила в окончательный календарь соревнований этап Кубка мира по лыжной акробатике, который должен был пройти в Санкт-Петербурге в январе 2020 года.

© Valenti Zapater/ZUMAPRESS.com

globallookpress.com

По словам главы Федерации фристайла России Алексея Курашова, которые передаёт ТАСС, такое решение принято из-за неготовности спортивного объекта. Таким образом, в России пройдут четыре этапа Кубка мира по фристайлу: два по лыжной акробатике (Москва, Красноярск), один по могулу (Красноярск) и один по ски-кроссу (Миасс). Ранее экс-сноубордистка Заварзина рассказала, как принимала решение о завершении карьеры.