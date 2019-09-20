Экс-сноубордистка Заварзина рассказала, как принимала решение о завершении карьеры

Бронзовый призёр Олимпиады в Сочи по сноуборду Алёна Заварзина рассказала, насколько ей было трудно принимать решение о завершении карьеры.

«Подобные решения никогда легко не даются. Если у тебя получается в спорте, ты находишься на пике формы, то подобное решение тяжело принять. Мне проще было собрать вещи и уехать на время в горы, чем перестать кататься. Состояние такое, что ты кем-то был, а теперь никем не будешь», — цитирует Заварзину «Советский спорт».

Она также призналась, что не видит себя в спорте после окончания карьеры, подчеркнув, что в сноуборде у людей отсутствует коммерческий интерес и нет какой-либо индустрии.

Помимо олимпийской медали, Заварзина также завоевала золото чемпионата мира 2011 года и становилась победителем этапов Кубка мира.

Ранее сообщалось, что сноубордист Вик Уайлд продолжит выступать за сборную России.