Сноубордист Уайлд продолжит выступать за сборную России

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Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд заявил, что продолжит выступать за сборную России.
Сноубордист Уайлд продолжит выступать за сборную России
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Если вам интересно, я продолжу выступать за сборную России. Благодарю министра спорта России Павла Колобкова за решение проблемы», — написал Уайлд в своём Instagram.

Уайлд, выступающий за сборную России с 2012 года, не получил допуск от Федерального медико-биологического агентства на будущий сезон. После этого спортсмен заявил, что может вернуться в состав сборной США.

Ранее Федерация сноуборда США объявила, что не обсуждала с Уайлдом его переход.

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