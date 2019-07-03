Сноубордист Уайлд продолжит выступать за сборную России

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд заявил, что продолжит выступать за сборную России.

«Если вам интересно, я продолжу выступать за сборную России. Благодарю министра спорта России Павла Колобкова за решение проблемы», — написал Уайлд в своём Instagram.

Уайлд, выступающий за сборную России с 2012 года, не получил допуск от Федерального медико-биологического агентства на будущий сезон. После этого спортсмен заявил, что может вернуться в состав сборной США.

Ранее Федерация сноуборда США объявила, что не обсуждала с Уайлдом его переход.