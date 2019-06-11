Федерация сноуборда США: не хотим спекулировать на переходе Уайлда
- РИА Новости
«Мы не общались с Виком по данному вопросу и не хотели бы спекулировать на теме его намерений, высказанных в Instagram», — заявил корреспонденту RT директор по маркетингу и коммуникациям USSA Том Уэбб.
Сноубордист Вик Уайлд, выступающий за сборную России с 2012 года, не получил допуск от Федерального медико-биологического агентства на будущий сезон. После этого спортсмен заявил, что может вернуться в состав сборной США.
Ранее сообщалось, что сноубордист Уайлд может покинуть Россию и вернуться в сборную США.